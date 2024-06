Elég a bankkártyához alapból járó utasbiztosítás, vagy kössünk mellé másikat is?

Itt a nyár, lassan vége a tanévnek, ezzel pedig hivatalosan is megkezdődik a nyaralási szezon. Azt már mindenki tudja remélhetőleg, hogy utasbiztosítás nélkül óriási kockázat elindulni, hiszen egy bekövetkező baleset vagy betegség esetén akár milliós kiadást is jelenthet az orvosi ellátás, de egy repülőjárat kimaradása, egy elveszett poggyász vagy útlevél, esetleg egy lerobbant autó is […]