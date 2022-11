Egyre szemfülesebbnek kell lenned, ha spórolni szeretnél!

Kimondani is szörnyű, de idén októberben már 21 százalék fölötti az infláció. Az egyre nehezedő anyagi helyzetben pedig minden forintnak meg van helye. Egyre nehezebb megtakarítani, tartalékot képezni és spórolni is. A héten olyan témákat gyűjtöttünk össze, amik a változékony gazdasági helyzetben is kedvező anyagi megoldást jelenthetnek pénzügyeidben. Egyre szemfülesebbnek kell lenni annak, aki olcsó […]