Dübörög a CSOK Plusz, az átlagos hitelösszeg 26 millió forint

Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára sajtótájékoztatóján a CSOK Pluszról is beszélt. A támogatás iránti érdeklődés 2024. február hónapban is igen magas volt. Hornung Ágnes sajtótájékoztatójában a CSOK Pluszról is beszélt, melyről az MTI közleményben számolt be. Az államtitkár beszámolója alapján február végéig mintegy 2 ezer CSOK+ igénylést nyújtottak be […]