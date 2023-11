Bőven kétszámjegyű kamatot fizetnek még a bankok a vállalati betétekre

Ha mérsékelten is, de érezhetően ereszkednek a kamatok a vállalati hitel- és betéti piacon is. A forintbetétekre ugyanakkor továbbra is kétszámjegyű kamatot fizetnek a bankok. A hitelkihelyezés dinamikája érdemben csökkent ugyan, de a hitelállomány szeptemberben is bővült. A nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott forinthitelek átlagos kamatlábai csökkentek szeptemberben az előző hónaphoz képest az MNB statisztikája szerint. […]