Babaváró felújításra – triplázd meg a kedvezményeket

A babaváró hitel önmagában is egy igen kedvező konstrukció, hiszen a kölcsönhöz kamatmentesség és tartozáselengedés is kapcsolódhat. A támogatás megfelelő felhasználásával azonban további kedvezményeket is kihasználhatunk. Ilyen például, ha meglévő otthonunkat korszerűsítjük a kapott összegből. A Babaváró egy roppant kedvező hitelkonstrukció, hiszen a legfeljebb 10 millió forintos kölcsön az első 5 évben kamatmentes. Ha ezen […]