Az infláció maga után rántja a betétek és a hitelek kamatát

Az infláció tovább emelkedett augusztusban is, a hitelkamatok emelkedése után most már a megtakarítások hozama is emelkedésnek indult. Ez jó a befektetőknek, de rossz a hiteligénylés előtt állóknak. Szerencsére a kölcsönigénylők még mindig sok esetben el tudnak érni valamilyen kedvezményes kamatozású kölcsönt. Az augusztusi infláció már a folyószámlahitelek kamatával versenyez! A KSH adatai alapján 2022. […]