A magyar átlagnyugdíj éri az egyik legkevesebbet Európában!

Egy 2022. áprilisi felmérés a világ számos országának átlagnyugdíj-adatait hasonlította össze. Magyarország a legrosszabb európai értékek egyikét produkálta, de most eggyel tovább mentünk és a vásárlóerő szempontjából is megvizsgáltuk az idősek helyzetét. Sajnos sok jó hírrel most sem szolgálhatunk. Néhány héttel ezelőtt megírtuk, hogy egy nemzetközi felmérés szerint a magyar átlagnyugdíj összege 25 európai ország […]