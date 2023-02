8 dolog, amit tudnod kell a bankszámládról, ha hitelt vennél fel a közeljövőben

Lakáshitelt, Babaváró hitelt, esetleg fedezet nélkül igényelhető személyi kölcsönt vennél fel a következő hónapokban? Akkor mindenképpen érdemes tisztában lenned néhány bankszámlával kapcsolatos tudnivalóval, ugyanis akár ezen is múlhat, hogy a bank ad-e számodra hitelt, vagy netán kikosaraz. Tudtad például, hogy akár az is elutasítási ok lehet, ha időnként mínuszba megy az egyenleged a hónap végén? […]