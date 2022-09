7 százalékos betéti kamat is elérhető hazánk legnagyobb bankjánál

Az OTP Banknál szeptember 5-től már 7 százalékos kamat mellett is leköthetjük a pénzünket. Ez a hozam már elég jelentős, bár még mindig elmarad a júliusi 13,7 százalékos inflációtól. A magas kamatért cserébe azonban számos elvárást is teljesítenie kell az érdeklődőknek. Az OTP Banknál 7 százalékos kamat mellett is találhatunk betéti ajánlatot, ez derült ki […]