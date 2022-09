5 tipp, amivel csökkentheted a rezsidet!

A rezsicsökkentés 2022. augusztusától módosult, már csak egy meghatározott mennyiségű áram és gáz vehető igénybe kedvezményes áron. Az éves limit fölötti fogyasztásért villamosenergia esetén kétszeres, míg gáz esetén hétszeres árat kell fizetni. Már érkeznek is az első számlák, sok család most szembesül azzal, hogy mit is jelentenek ezek az árváltozások. A Bankmonitor szakértői összeszedtek néhány […]