4+1 tipp, amivel csökkentheted számlaköltségedet

Az árak drasztikus emelkedése miatt most minden eddiginél jobban kell takarékoskodnunk. Ez a helyzet viszont elősegíti, hogy tudatosabban intézzük pénzügyeinket is. Nincs több halogatás, ideje felülvizsgálni a bankszámlánkhoz tartozó költségeket és szokásainkat is! Mennyit fizetsz bankolásra? Sokaknak fogalmuk sincs, mennyit fizetnek havonta, vagy évente bankszámlájuk után. Ez ugyanis nem olyan tétel, ami látványosan megjelenik a […]