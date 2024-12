Rugalmas feltételekkel bérelhető irodát vagy könnyen megközelíthető raktárt keres? Most megtalálta!

Budapesten nehéz olyan irodát találni, amely jó helyen van, kedvező árú, és ahol még a feltételek is rugalmasak. A XI. kerületben azonban rejtőzik egy olyan üzleti park, ami mindezt kínálja – sőt, még kamionnal is könnyen megközelíthető raktárakat is kínál!

Miért válassz a Szerémi Business Parkot?

A Szerémi Business Park a Szerémi és a Kondorosi út találkozásánál fekszik, ahonnan az M1, M7 és M0 autópályák gyorsan elérhetők. A belváros? Könnyedén megközelíthető a 18-as, 41-es, 47-es villamossal, valamint több autóbusszal, amelyek…