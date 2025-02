Most vagy soha! – 80 millió alatt kapkodják el a lakásokat, az árak tovább emelkedhetnek!

Az ingatlanpiac forr, és a 80 millió forint alatti lakásokért valóságos verseny alakult ki! A kereslet az egekben, a kínálat pedig olyan szűk, hogy sok lakás már az első napokban elkel – nem ritkán irányár felett.

Lakásvásárlás? Most kell lépni!

A bel-budai és észak-budai ingatlanpiacon a kisebb, olcsóbb lakások a legkapósabbak. Az I., II. és XII. kerületekben a 80 millió forint alatti ingatlanok napok alatt gazdára találnak, miközben az árak már most is meredeken emelkednek.

Tízszázalékos áremelkedés pár hónap alatt!…