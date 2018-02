Így is felújíthatod a lakást (és még spórolsz is)

A lakásfelújítás nem két filléres tétel, viszont szinte biztos, hogy rendszeresen gondolsz rá te is. Legyen szó akár egy tisztasági festésről vagy a nyílászárók cseréjéről, mindig akad valami, amire ráfér a javítás. Adunk most néhány tippet, hogy pénz híján hogyan érdemes belefognod a felújításba úgy, hogy az esetleg még pénzt is hozzon. Mondhatni szerencséd van, ha már nem várhat tovább a lakás felújítása, de éppen pénz híján vagy. Ma már olyan lakásfelújításra is fordítható, szabad felhasználású személyi kölcsönöket igényelhetsz fedezet…