Garbutt-Pál Erika lett a CBRE kiskereskedelmi üzletág igazgatója

Új vezető csatlakozott a CBRE-hoz: Garbutt-Pál Erikát nevezték ki a kiskereskedelmi üzletág igazgatójának. A divíziót eddig irányító Csörgő Anita a vállalat kötelékében maradva a belvárosi üzlethelyiségek bérbeadási igazgatójaként folytatja munkáját.

A CBRE hazai kiskereskedelmi bérbeadási üzletága 2012-ben jött létre. Csörgő Anita a kezdetek óta vezette a divíziót, amely az elmúlt években a hazai kiskereskedelmi piac meghatározó szereplőjévé nőtte ki magát. A szakember Garbutt-Pál Erikának adja át a vezetői pozíciót és a belvárosi üzlethelyiségek bérbeadási igazgatójaként folytatja. A CBRE ezúton is köszöni Anitának azt a lelkesedést és kimagasló munkát, amivel sikerre vitte az üzletágat, illetve további sikereket kíván a vállalaton belüli új feladatköréhez.

Garbutt-Pál Erika a hazai és nemzetközi kiskereskedelem terén szerzett közel 23 éves tapasztalatával csatlakozik a CBRE-hoz és vezeti az 5 főre bővülő csapatot. Erika korábban a szektor minden spektrumában végzett tanácsadási tevékenységet, amely magába foglalja fejlesztési stratégiák, hatástanulmányok és bérbeadási megbízások koordinálását a piacon fellelhető minden kiskereskedelemi ingatlantípusra vonatkozóan. Erika 18 évet dolgozott a JLL Kiskereskedelmi osztályán, ebből 12 évig vezette az ottani csapatot, majd a cég romániai részlegét is irányította egy ideig. Az elmúlt 5 évben független tanácsadóként Svájcból látta el feladatait, családjával tavaly nyáron költözött vissza Budapestre.

„Izgalmas időszakban csatlakozom a CBRE-hoz, ahol célom tovább fejleszteni a már most is nagyon hozzáértő és tehetséges csapatot. Azt gondolom, hogy az ügyfeleinknek jelenleg – jobban, mint valaha – szüksége van megbízható piaci ismeretekre, tanácsokra és mi itt vagyunk, hogy ebben a kihívásokkal teli időszakban is segítsünk nekik elérni a céljaikat” – nyilatkozta Garbutt-Pál Erika.

David M Johnston MRICS, a Tanácsadás és Tranzakciómenedzsment főigazgatója így köszöntötte a szakembert a vállalatnál:

„Örömmel üdvözöljük Erikát a cégnél és teljes mértékben biztosak vagyunk abban, hogy stratégiai látásmódjával és megoldásorientált hozzáállásával a CBRE ügyfeleinek és partnereinek egy újabb szintre emelhetjük a szolgáltatásunkat” – mondta David M Johnston, aki a vállalaton belül az iroda, ipari és kiskereskedelmi bérbeadásokért felelős csapatokat fogja össze.

Kibédi Varga Lóránt MRICS, a CBRE Magyarország ügyvezetője hozzátette: „A kiskereskedelmi szektor mindig is kulcsfontosságú volt a számunkra és Erika kinevezésével biztosak vagyunk az üzletág hosszú távú sikerében.”