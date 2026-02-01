Zöld technológia, prémium panoráma, városi nyugalom – ezek most a legizgalmasabb új lakóparkok Budapesten és környékén

Az új építésű lakások piacán egyre kevésbé elég a jó lokáció: energiatudatos megoldások, élhető terek és hosszú távon is kiszámítható rezsi kerültek a fókuszba. Zuglótól a IX. kerületig, a Duna-parttól Vácig olyan lakóparkok jelennek meg, amelyek nemcsak otthont, hanem életmódot és befektetési potenciált is kínálnak. Megnéztük, mit tud ma a piac négy markáns fejlesztése.

Albion32 – Okos megoldások és élhető méretek Zugló szívében

Az Albion32 egy olyan zuglói fejlesztés, amely a modern városi élet kényelmét ötvözi az energiatakarékos technológiákkal. A…