Zöld technológia, prémium panoráma, városi nyugalom – ezek most a legizgalmasabb új lakóparkok Budapesten és környékén
Az új építésű lakások piacán egyre kevésbé elég a jó lokáció: energiatudatos megoldások, élhető terek és hosszú távon is kiszámítható rezsi kerültek a fókuszba. Zuglótól a IX. kerületig, a Duna-parttól Vácig olyan lakóparkok jelennek meg, amelyek nemcsak otthont, hanem életmódot és befektetési potenciált is kínálnak. Megnéztük, mit tud ma a piac négy markáns fejlesztése.
Albion32 – Okos megoldások és élhető méretek Zugló szívében
Az Albion32 egy olyan zuglói fejlesztés, amely a modern városi élet kényelmét ötvözi az energiatakarékos technológiákkal. A…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Hosszú távra terveznek: tízéves partnerséget kötött a Semmelweis OSC és az Indotek Group
Jelentős, hosszú távú együttműködési megállapodást kötött egymással a Semmelweis OSC és az Indotek Group. A vállalatcsoport tízéves szponzorációs szerződés keretében
Adó és jog
Retail
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.