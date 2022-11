Mind tudjuk, hogy az ingatlanvásárlás akkor is befektetés, ha saját célra veszünk lakást. Ilyenkor is fontos, hogy olyan helyen és olyan minőségben vásároljunk ingatlant, ami hosszú távon is értékálló lehet, sőt akár még értéknövekménnyel is számolhatunk. A Népliget mellett most nagyszerű adottságokkal rendelkező, energiatakarékos lakások épülnek, rendkívül kedvező fizetési ütemezéssel. Két metrómegállóhoz is egyformán közel,…

The post Vásároljon most kedvező áron, hogy jövőre egy igazán értékálló, új lakás tulajdonosa lehessen! appeared first on Otthontérkép Magazin.