Újbudától a Duna-partig – 4 lakópark, ahol a jövő otthonai várnak

Budapesten egyre több újépítésű lakópark kínál modern, energiahatékony és élhető otthonokat. Legyen szó zöldövezeti családi életről, belvárosi befektetésről vagy prémium városi életstílusról, mindenki megtalálhatja a hozzá illő lakást. Bemutatunk négy izgalmas projektet, amelyek a fenntarthatóságot, a kényelmet és a hosszú távú értékállóságot ötvözik.

Revital Park – Fenntartható otthonok Újbudán

A XI. kerület egyik legzöldebb beruházásaként a Revital Park A+ energetikai besorolású, okosotthon-rendszerrel felszerelt lakásokat kínál. A parkosított udvarok, tetőkertek és korszerű megoldások egészséges, élhető környezetet teremtenek. A változatos lakásméretek és…