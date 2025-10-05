Új lakóparkok Budapesten – fenntartható otthonok, családbarát megoldások és prémium életstílus
Budapest lakóingatlan-piaca folyamatosan megújul: a modern lakóparkok egyszerre kínálnak kényelmet, fenntarthatóságot és hosszú távon is értékálló otthonokat. Legyen szó családalapításról, befektetésről vagy prémium életstílusról, a főváros legújabb fejlesztései között mindenki megtalálhatja a számára ideális lakást. Négy különleges projektet mutatunk be, amelyek jól példázzák a budapesti új építésű ingatlanok sokszínűségét.
Revital Park – Fenntartható otthonok Újbudán
Újbuda egyik legzöldebb lakóparkja a Revital Park A+ energetikai besorolású, okosotthon-rendszerrel ellátott lakásokkal és parkosított udvarokkal teremti meg az egészséges, élhető környezetet. A tetőkertek és…
Stratégiai együttműködést kötött a Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium
A Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által 2025. szeptember 18-án aláírt stratégiai együttműködés célja, hogy a Gránit
Nagy bejelentést tett a Shein, ebben az európai országban nyitnak üzletet
Az ázsiai fast fashion óriás további öt bolt megnyitását is tervezi.