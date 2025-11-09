Új generációs otthonok – modern lakóparkok fiataloknak és családoknak Budapesten és a Balatonnál
Az ingatlanpiac ma már nemcsak a négy falról szól: a tudatos tervezésről, az energiahatékonyságról és az életminőségről is. Legyen szó első lakásról, családi otthonról vagy négyévszakos balatoni életről, a következő négy fejlesztés mind modern, biztonságos és értékálló választás.Ismerd meg a Brickery Homes, az Albion32, a MyLelle Residence és a Novus Liget lakóparkokat – ahol a jövő otthonai már ma elérhetők.
Brickery Homes – Fiatalos városi otthonok Józsefváros megújuló részén
A Brickery Homes modern, energiatakarékos lakásokat kínál a VIII. kerület új,…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek