Új generációs otthonok – modern lakóparkok fiataloknak és családoknak Budapesten és a Balatonnál

Az ingatlanpiac ma már nemcsak a négy falról szól: a tudatos tervezésről, az energiahatékonyságról és az életminőségről is. Legyen szó első lakásról, családi otthonról vagy négyévszakos balatoni életről, a következő négy fejlesztés mind modern, biztonságos és értékálló választás.Ismerd meg a Brickery Homes, az Albion32, a MyLelle Residence és a Novus Liget lakóparkokat – ahol a jövő otthonai már ma elérhetők.

Brickery Homes – Fiatalos városi otthonok Józsefváros megújuló részén

A Brickery Homes modern, energiatakarékos lakásokat kínál a VIII. kerület új,…