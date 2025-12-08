Új fejezet a Novus Ligetben – emberléptékű otthonok A++ energetikával és Otthon Starttal
A XV. kerület kertvárosi, zöldövezeti részén épülő Novus Liget újabb fontos mérföldkőhöz érkezett: a projektben megkezdődött – több épület esetében már meg is történt – az A++ energetikai besorolású lakások műszaki átadása. Ez a minősítés nemcsak a fenntartható működést garantálja, hanem a jövőben még alacsonyabb rezsiköltséget is.
A Novus Liget különlegessége azonban nem csak a korszerű technológiában rejlik, hanem abban a barátságos, emberléptékű környezetben is, amelyet ritkán találni új építésű projekteknél. A fejlesztés több, csupán néhány lakásos társasházból áll, magas…Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Lehull a lepel, szerdán nyílik meg az első magyar Mere
A vásárlók olcsó árakkal és nagy kiszerelésekkel találkozhatnak.