Új fázisba lépett a Novus Liget – A++ energetikai minősítésű, kertvárosi otthonok Otthon Start lehetőséggel
A budapesti XV. kerület zöldövezeti, kertvárosias részén épülő Novus Liget fejlesztés új mérföldkőhöz érkezett: több épületnél lezárult a műszaki átadás, az elkészült lakások pedig megszerezték az A++ energetikai besorolást. Ez a minősítés nem csupán technikai adat, hanem a korszerű kivitelezés, az alacsony energiafelhasználás és a hosszú távon tervezhető rezsiköltség kézzelfogható igazolása. A projekt ezzel olyan szintre lépett, ahol a műszaki tartalom és az élhetőség egyszerre válik valódi értékké a vásárlók számára.
A fejlesztés koncepciója túlmutat a szokásos új építésű társasházi…
Hosszú évek után végre kimondta a bíróság, ki hibázott a devizahiteles ügyben
A bíróság ítéletét az apa már nem érhette meg.
Új pláza épül Budapest mellett, már idén megnyílhat
Az M3-as autópálya mellett valósul meg a beruházás.