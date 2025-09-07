Új építésű otthonok Budapesten és a Balatonnál – lakóparkok, amelyek életstílust kínálnak
Az új lakóparkok ma már nem csupán lakásokat, hanem komplett életstílust nyújtanak: a város pezsgését, a természet közelségét vagy épp a Balaton partjának varázsát. Legyen szó befektetésről, első otthonról vagy családi fészekről, ezek a projektek mind a modern kényelem és a hosszú távú értékállóság jegyében születtek.
Metrodom Beat – Prémium városi élet a Duna-part mellett
A Metrodom Beat Budapest egyik legújabb prémium lakóparkja, amely modern otthonokat és különleges életstílust kínál a Duna-part közelében. A fényben úszó lakások tágas erkélyekkel, a…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Adó és jog
Retail
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.