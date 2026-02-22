Új építésű lakóparkok: városi lendület vagy természetközeli nyugalom? – Rajtad áll, melyiket választod

A budapesti és agglomerációs lakáspiacon továbbra is azok a projektek számítanak igazán vonzónak, amelyek egyszerre kínálnak korszerű műszaki tartalmat, élhető alaprajzokat és hosszú távú értékállóságot. A következő négy lakópark eltérő életstílusokra ad választ – a zöldövezeti nyugalomtól a pezsgő belvárosi hangulatig.

Palota Liget – Modern lakókert a XV. kerületben

A Palota Liget a XV. kerületben épülő, energiahatékony lakókert, ahol a kivitelezés már elindult, az átadás 2027 első felében várható. A projekt korszerű műszaki megoldásokkal készül – többek között hőszivattyús rendszerrel…