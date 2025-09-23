Új építésű lakások Újbudán – megkezdődött a Revital Park kivitelezése!
Elindult Újbuda egyik legizgalmasabb lakóprojektje, a Revital Park, ahol modern, fenntartható otthonok épülnek a XI. kerület szívében, a Fehérvári úton. A beruházás kivitelezése már megkezdődött, így a közeljövőben valósággá válik a környék új, zöld szemléletű városnegyede.
Revital Park – városmegújító beruházás
A Revital Park nem csupán egy lakópark, hanem egy egész városnegyed megújulása. A tervezés során a fenntarthatóság és a legmodernebb technológiák kapták a főszerepet:
megújuló energiaforrások
okosotthon-rendszerek
tágas zöldfelületek és közösségi terek
Az első ütemben 421 új építésű lakás
