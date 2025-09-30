Új építésű lakások Otthon Starttal? Budapesten és a Balatonnál is megtalálhatod álmaid otthonát!

Az Otthon Start program 2025 egyik legjelentősebb lakástámogatási újítása. Lényege, hogy a jogosult vásárlók akár 50 millió forintos, fix 3%-os kamatozású hitelt vehetnek fel, amelynek kamata 25 éven át változatlan marad. A program már 10% önerővel elérhető, és más állami támogatásokkal – például a CSOK Plusszal – is kombinálható. Ez hosszú távon havi több tízezer forint megtakarítást jelenthet, ami jelentősen megkönnyíti az első otthonhoz jutást.

