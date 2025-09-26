Új építésű, exkluzív lakás a Balatonnál, Otthon Starttal? Semmi sem lehetetlen!
Lezárult a nyári szezon, újra felpörgött a munka a MyLelle Residence-ben. Balatonlelle legújabb lakóparkjában ismét teljes erőbedobással dolgoznak a kivitelezők, hogy a jövő nyári szezonban már a tulajdonosok vehessék birtokba új otthonaikat. A szerkezetkész épület lakásainak 80%-a már el is kelt, így a még szabad lakások igazi ritkaságnak számítanak a déli parton, különösen, hogy akadnak köztük Otthon Starttal megvásárolható lakások is.
Beköltözés 2026 nyarán
A MyLelle Residence építése ütemterv szerint halad, így a tervek szerint a következő balatoni szezonra minden…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Stratégiai együttműködést kötött a Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium
A Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által 2025. szeptember 18-án aláírt stratégiai együttműködés célja, hogy a Gránit
Adó és jog
Retail
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.