Új, családbarát otthonok Otthon Starttal – tovább bővül a Novus Liget lakópark
A XV. kerület zöldövezeti részén épülő Novus Liget nemrég kapta meg az építési engedélyt további 10 társasház építésére, így rövid időn belül újabb energiatakarékos, modern lakásokból válogathatnak az érdeklődők. A fejlesztés számos otthona jogosult lesz a hamarosan induló Otthon Start Program kedvezményes, akár 3%-os fix kamatozású hitelére is.
Kis léptékű, családbarát otthonok a Szilas-patak szomszédságában
A Novus Liget koncepciója a kényelmes városi életet ötvözi a kertvárosi hangulattal. A 12 lakásos, emberléptékű társasházak átgondolt alaprajzú, világos tereket kínálnak. A földszinti otthonokhoz…Tovább a teljes cikkre
