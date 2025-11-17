Új, családbarát otthonok Otthon Starttal – tovább bővül a Novus Liget lakópark

A XV. kerület zöldövezeti részén épülő Novus Liget nemrég kapta meg az építési engedélyt további 10 társasház építésére, így rövid időn belül újabb energiatakarékos, modern lakásokból válogathatnak az érdeklődők. A fejlesztés számos otthona jogosult lesz a hamarosan induló Otthon Start Program kedvezményes, akár 3%-os fix kamatozású hitelére is.

Kis léptékű, családbarát otthonok a Szilas-patak szomszédságában

A Novus Liget koncepciója a kényelmes városi életet ötvözi a kertvárosi hangulattal. A 12 lakásos, emberléptékű társasházak átgondolt alaprajzú, világos tereket kínálnak. A földszinti otthonokhoz…