Akinek a költözés mostanában esedékes, annak érdemes most körülnézni. Különösen, hogyha Pest egyik legjobb környékén, Angyalföldön szeretne lakni. Rövidesen elkészül az a menő ház-pár, amelyet most bemutatunk. Aki mostanában sokat gondolkodott a költözésen, és meg is van az anyagi, illetve hitel-lehetősége a döntésre, annak nem érdemes tovább haboznia, hiszen az árak emelkedni kezdtek, a hitelek…

The post Tombol a nyár, de a költözés nem várhat! appeared first on Otthontérkép Magazin.