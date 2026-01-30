Természetközeli élet, városi komforttal és Otthon Start lehetőséggel Vácon
Az agglomerációs lakáspiac egyik legstabilabb és legkedveltebb városában, Vác északi részén, a Németh László utcában valósul meg a Dunakert Lakópark. A fejlesztés különlegessége, hogy a nyugodt, rendezett lakókörnyezetet közvetlen Duna-parti közelséggel ötvözi, miközben a városi infrastruktúra és Budapest elérhetősége is megmarad. A projekt egyszerre szól azoknak, akik első otthonukat keresik, és azoknak is, akik hosszú távon értékálló, élhető lakást szeretnének az agglomerációban.
A Dunakert négyszintes, letisztult épületében összesen 152 lakás kap helyet, a kompakt stúdióktól a nappali plusz három hálószobás,…Tovább a teljes cikkre
