Tágas terek, nyugodt környezet – új Duna-parti otthonok minden élethelyzetre!

Ha gyermekkel költöznétek vagy gyermekvállalás előtt álltok, és olyan otthont kerestek, amely egyszerre kényelmes, praktikus, biztonságos – és lehetőleg jó helyen van, akkor a most épülő Metrodom River 4. üteme pontosan ezt kínálja: nappali + 2 szobás, modern lakásokat Újbuda zöld szívében, a Duna-part közvetlen közelében. A lakások ideálisak kisgyermekes családoknak, de akkor is tökéletes választás, ha még csak most tervezitek a bővülést, vagy szimplán szeretnétek plusz egy szobát, amit igényeiteknek megfelelően használtok ki, legyen szó dolgozószobáról, vagy hobbi szobáról….