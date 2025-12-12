Régiós apróhirdetési portfóliót épít a CEE Classifieds

Budapest, 2025. december 12. – Online apróhirdetési portfóliót épít a magyar tulajdonban lévő CEE Classifieds, melynek induló befektetései közé ingatlan- és álláspiaci oldalak tartoznak. A CEE Classifieds hosszútávú célja, hogy az általa lefedett területeket olyan online megoldásokkal bővítse, melyek jól kapcsolódnak induló portfóliójához.



Határokon átnyúló szolgáltatásokkal kívánja bővíteni online apróhirdetési portfólióját a CEE Classifieds, melynek induló befektetései közé tartozik az ingatlanpiac területén az Ingatlanbazár, az Otthontérkép és az Ingatlantájoló weboldalak, míg az álláspiac területén a Jobinfo állásportál. A CEE Classifieds egy olyan online apróhirdetési portfólió építésén dolgozik, amely a négy fő tematikus apróhirdetési vertikumban (ingatlan, állás, mobilitás, általános) építi ki pozícióit. A fejlesztések során az egyes platformok értékajánlatait technológiailag fejlett elemekkel tervezi kibővíteni a CEE Classifieds, így a tervek között szerepel kiegészítő szolgáltatások nyújtása, valamint mesterséges intelligencia használata is.

Az egyes platformok bemutatása:

• Ingatlan-apróhirdetések: egy több portálból álló, digitális ingatlanokra fókuszáló apróhirdetési oldalegyüttes (Otthonterkep.hu, Ingatlantajolo.hu, Raktar.info, Irodahaz.info, Otthontérkép Magazin, Ingatlanhirek.hu, Ingatlanbazar.hu), amely lefedi a teljes lakossági és üzleti hirdetési spektrumot. Látogatottsági adatok és főbb statisztikák: havi több, mint 5 millió oldalmegtekintés, havonta átlagosan több mint 900 ezer felhasználó és több mint 150 ezer ingatlanhirdetés

• Állás-apróhirdetések: több mint 20 éves álláshirdető és állásaggregátoroldal, amit havonta több mint 20 ezer álláskereső használ. A platform saját fejlesztésű keresőmotort és hirdetéskiszolgáló rendszert használ. 2023-2024 során átfogó és teljeskörű technológiai megújításon esett át, amely modernizálta a teljes technológiai infrastruktúrát.

Arany Bence, a CEE Classifieds alapítója és vezérigazgatója elmondta: „A digitális ökoszisztéma felértékelődése lehetőséget teremt számunkra, hogy az értékláncot integrálva valós értéket teremtsünk a hazai és regionális piacokon. Ennek fényében keresem azokat az üzleti lehetőségeket, amik illeszkednek a CEE Classifieds közép- és hosszútávú stratégiájába.”

A CEE Classifieds alapítója és vezérigazgatója Arany Bence. A közgazdász végzettségű szakember a tanulmányait az ELTE-n, a Közép-európai Egyetemen, a Mathias Corvinus Collegiumban majd a Cambridge-i Egyetemen végezte. A szakember digitális és befektetői területen aktív, társtulajdonosa a Mindset Pszichológiának, amely pszichológiai tanácsadó központ és egyben online szaklap. Szakmai tapasztalatát többek között a Cambridge Capital Group angyalbefektetői kör és a Trilantic Europe befektetési elemzőjeként szerezte. Célja, hogy a CEE Classifieds portfólióját tovább építse a digitális gazdaság értékláncán.