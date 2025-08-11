Nincs megállás: dübörög a fővárosi újlakáspiac

Bár a négyzetméterárak egy év alatt több mint 18 százalékkal emelkedtek a fővárosi újépítésű lakáspiacon, a kínálat nem csökkent – épp ellenkezőleg: 2025 augusztusában 9,5 százalékkal több új lakást hirdettek az Ingatlantájoló oldalán, mint egy évvel korábban. Ez az együttállás szokatlan, hiszen az árnövekedés általában a kínálat szűkülésével jár kéz a kézben.

A kínálat bővülése ugyanakkor nem mindenhol érzékelhető: míg egyes kerületekben (pl. a XII. és XIII.) megháromszorozódott a meghirdetett lakások száma, addig más városrészek szinte teljesen eltűntek a piacról….