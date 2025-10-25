Négy új otthon, négy életstílus – városi, balatoni és kertvárosi lakóparkok, ahol élmény a mindennap
Akár zöldövezeti nyugalmat, akár városi pezsgést keresel, ma már számos újépítésű lakópark kínál korszerű, energiahatékony és értékálló otthonokat. A modern technológia, a környezettudatos megoldások és a családbarát tervezés egyre több fejlesztés alapja. Mai válogatásunkban négy különböző hangulatú, de egyaránt kiemelkedő projektet mutatunk be, melyek mind más-más életformához kínálnak tökéletes hátteret.
Novus Liget – Családbarát otthon a természet közelében
A XV. kerület szívében épülő Novus Liget egyesíti a kertvárosi nyugalmat és a modern városi kényelmet. A tágas teraszok, a privát kertek…
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek