Négy lakópark, négy életstílus – így találd meg a tökéletes otthont Budapesten

Budapest legújabb lakóparkjai ma már sokkal többet nyújtanak egyszerű lakásnál: intelligens technológiát, zöld környezetet, prémium kényelmet vagy épp energiahatékony otthonokat. Az Albion32, a Palota Liget, a Metrodom River és a Metrodom Green mind más-más életstílust képviselnek – egy azonban közös bennük: hosszú távon is értékálló, modern és élhető otthonokat kínálnak a főváros legjobb részein.

Albion32 – Intelligens, energiahatékony otthonok Zugló szívében

A Zugló központi részén épülő Albion32 a technológia és a modern kényelem tökéletes összhangját hozza el. Az okosotthon-rendszer, a…