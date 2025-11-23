Négy külön világ, egy közös cél: minőségi, modern otthonok minden élethelyzetre
Budapest pezsgő belvárosától a kertvárosi nyugalomig, a Balaton partjától a megújuló városi negyedekig ma már bárki megtalálhatja a hozzá illő otthont. A mai lakóparki válogatásunkban bemutatásra kerülő fejlesztések a modern életmód elvárásaira reagálnak: energiatakarékosság, praktikus kialakítás, kényelmi szolgáltatások és hosszú távú értékállóság. Ezek a lakóparkok nem csupán lakások, hanem életszínterek – különböző élethelyzetekre szabva, mégis egységesen magas minőségben.
Metrodom Beat – Fiatalos dinamika prémium környezetben
A Metrodom Beat a 21. századi városi életstílus esszenciáját ragadja meg. Energikus, innovatív és letisztult…
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek