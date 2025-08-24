Négy kivételes ingatlanprojekt – zöldövezeti otthonok, városi kényelem és balatoni életérzés

Legyen szó fővárosi zöldövezetről, modern belvárosi lakásról vagy a Balaton-part nyugalmáról, a most bemutatott négy lakópark egytől egyig magas minőséget, kényelmet és hosszú távú értéket kínál. Mindegyik projekt különleges adottságokkal rendelkezik, így bárki megtalálhatja a számára ideális otthont – akár családalapítás, akár életmódváltás a cél.

Novus Liget – Családbarát zöldövezeti otthonok a XV. kerületben

A Novus Liget a kertvárosi nyugalmat és a modern kényelmet ötvözi Budapest északi részén. A tágas teraszokkal, privát kertekkel és közösségi terekkel rendelkező lakások a természetközeli…