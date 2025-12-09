Modern városi élettér kedvező feltételekkel – az utolsó lehetőség Otthon Starttal megvásárolható otthonokra

Budapest VIII. kerületének egyik legdinamikusabban átalakuló környékén, az Orczy tér közvetlen közelében készül el a Brickery Homes, amely modern, kényelmes városi otthonokat kínál mindazok számára, akik értékelik a belváros pezsgését és a korszerű ingatlanok előnyeit. A projekt a lakásvásárlók és befektetők körében egyaránt nagy érdeklődést váltott ki – nem véletlenül.

Kompakt, praktikus otthonok fiataloknak és befektetőknek

A Brickery Homes teljeskörűen megújított épületében összesen 62 lakás kapott helyet, melyek között hatékony alaprajzú garzonok és 1+1 szobás lakások közül választhatnak az érdeklődők….