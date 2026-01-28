Modern otthonok Zugló zöldövezetében – új építésű lakások, CSOK Plusz lehetőséggel

Budapest egyik legélhetőbb városrészében, Zugló nyugodt, fákkal övezett részén hamarosan elkészül egy olyan lakópark, amely ritka egyensúlyt teremt a zöld környezet és a városi kényelem között. Az Angol utcában épülő Albion32 projekt kivitelezése a célegyenesbe ért: a műszaki átadás még 2025-ben megtörténik, az első beköltözések pedig 2026-ban indulhatnak.

A fejlesztés azoknak szól, akik hosszú távra keresnek modern, jól átgondolt otthont egy olyan környéken, ahol nem kell választani a nyugalom és a mindennapi praktikum között.

Az utolsó elérhető lakások – tágas…