Modern otthonok városban és tóparton – négy lakópark, ahol a kényelem és a minőség találkozik
Akár a főváros nyüzsgése, akár a Balaton nyugalma vonz, ma már minden életstílushoz megtalálható a tökéletes újépítésű otthon. Az alábbi négy projekt közös jellemzője a korszerű technológia, a tudatos tervezés és a kiváló elhelyezkedés – legyen szó családalapításról, befektetésről vagy egy új életszakasz kezdetéről.
Palota Liget – Zöldövezeti harmónia, családbarát otthonokkal
A XV. kerület csendes részén épülő Palota Liget a kertvárosi nyugalmat ötvözi a városi kényelemmel. A praktikusan kialakított, mélygarázsos lakások a kényelmes mindennapokat szolgálják, miközben sokuk megfelel az Otthon…
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Nagy bejelentést tett a Shein, ebben az európai országban nyitnak üzletet
Az ázsiai fast fashion óriás további öt bolt megnyitását is tervezi.