Modern otthonok városban és tóparton – négy lakópark, ahol a kényelem és a minőség találkozik

Akár a főváros nyüzsgése, akár a Balaton nyugalma vonz, ma már minden életstílushoz megtalálható a tökéletes újépítésű otthon. Az alábbi négy projekt közös jellemzője a korszerű technológia, a tudatos tervezés és a kiváló elhelyezkedés – legyen szó családalapításról, befektetésről vagy egy új életszakasz kezdetéről.

Palota Liget – Zöldövezeti harmónia, családbarát otthonokkal

A XV. kerület csendes részén épülő Palota Liget a kertvárosi nyugalmat ötvözi a városi kényelemmel. A praktikusan kialakított, mélygarázsos lakások a kényelmes mindennapokat szolgálják, miközben sokuk megfelel az Otthon…