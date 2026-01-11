Modern lakóparkok városban, vízparton és zöld környezetben

Eltérő lokációk, különböző élethelyzetek, mégis közös bennük a tudatos tervezés, a korszerű műszaki tartalom és az élhető otthonkoncepció. A következő lakóparkok más-más igényre adnak választ: van köztük pezsgő városi projekt, négy évszakos balatoni lakóhely, energiatakarékos zuglói fejlesztés és kertvárosi nyugalmat kínáló lakópark is. Egy biztos: mindegyik hosszú távon is működő alternatívát kínál saját célra vagy befektetésként.

Brickery Homes – Fiatalos városi otthonok a megújuló Józsefvárosban

A Brickery Homes a VIII. kerület egyik dinamikusan fejlődő részén valósul meg, és kifejezetten a…