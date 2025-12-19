Modern Duna-parti otthonok, akár Otthon Starttal is az agglomeráció kedvenc városában

Vác északi részén, a Németh László utcában épül a Dunakert Lakópark, csendes, rendezett környezetben, a Duna-part közvetlen közelében. A négyszintes, letisztult megjelenésű épületben összesen 152 lakás kap helyet, a kisebb stúdióktól a tágas, nappali +3 hálószobás otthonokig. A kínálat különlegessége, hogy a lakások közül több az Otthon Start program keretében is megvásárolható, így az első lakásukat keresők számára is elérhetővé válik a Duna-parti életérzés. A földszinti lakások saját kerttel, az emeletiek terasszal rendelkeznek, több lakásból pedig dunai és zöldfelületi kilátás…