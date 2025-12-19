Modern Duna-parti otthonok, akár Otthon Starttal is az agglomeráció kedvenc városában
Vác északi részén, a Németh László utcában épül a Dunakert Lakópark, csendes, rendezett környezetben, a Duna-part közvetlen közelében. A négyszintes, letisztult megjelenésű épületben összesen 152 lakás kap helyet, a kisebb stúdióktól a tágas, nappali +3 hálószobás otthonokig. A kínálat különlegessége, hogy a lakások közül több az Otthon Start program keretében is megvásárolható, így az első lakásukat keresők számára is elérhetővé válik a Duna-parti életérzés. A földszinti lakások saját kerttel, az emeletiek terasszal rendelkeznek, több lakásból pedig dunai és zöldfelületi kilátás…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
A 4iG megszerezte egy újabb cég 90 százalékos üzletrészét
A tranzakció tovább erősíti a cégcsoport adatkommunikációs portfólióját.