Metrodom Beat – ritmust ad az életednek!
A Metrodom legújabb lakóparkja, a Metrodom Beat nem egyszerűen otthonokat kínál, hanem egy életstílust. Elhelyezkedése, egyedülálló közösségi szolgáltatásai és a lakások prémium minősége mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a Metrodom Beat kiemelkedjen Budapest új építésű lakóházai közül.
Kiváló elhelyezkedés, könnyű közlekedés
A Metrodom Beat a Marina sétány közelében, az Újpesti-öböl és az Árpád híd szomszédságában, a Turóc utcában épül. A belváros mindössze 15 perc alatt elérhető, a legközelebbi metrómegálló, a Gyöngyösi utcai, pár perces sétára található. A környéken számos buszjárat (105,…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Adó és jog
Retail
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.