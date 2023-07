A kánikulában másra sem vágyunk, csak egy klimatizált otthonra. Mai cikkünkben egy olyan beruházást mutatunk be, ahol nemcsak a lakások, hanem az energiaárak és a fizetési konstrukciók is hűsítőek. A szegedieknek már nem kell bemutatni a Cédrus Liget lakóparkot, mi most azonban az egész ország figyelmét fel szeretnénk hívni arra, hogy a napfény városának szívében…

The post Máris eleged van a hőségből? Itt hűsítő otthonok várnak, nagyszerű fizetési konstrukciókkal! appeared first on Otthontérkép Magazin.