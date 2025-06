Már jövő nyáron a saját balatoni nyaralójában pihenhet – szerkezetkész állapotban a MyLelle Residence

Balatonlelle szívében, mindössze 100 méterre a szabadstrandtól épül a MyLelle Residence, amely nemcsak kiváló nyaralóként, hanem értékálló befektetésként is remek választás. A projekt most új mérföldkőhöz érkezett: az épület már szerkezetkész, a lakások 75%-a elkelt, és elindult az első körös műszaki egyeztetés is, amely során Ön is beleszólhat leendő balatoni otthona kialakításába.

