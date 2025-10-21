Legyen élmény a lakásvásárlás!
Az élet állandóan változik: új városok, új lehetőségek, új irányok. De bárhová sodor is az élet, egy dolog biztos – mindenki vágyik egy helyre, ahol valóban otthon érezheti magát.
A Rezideónál pontosan ezt az érzést építik újra: otthonokat, amelyek lépést tartanak veled – okosak, fenntarthatóak, értékállók –, és közösségeket, ahol fiatalok, családok és befektetők egyaránt megtalálják, amit mindig is kerestek.
Lakóparkok – változatos helyszínek, közös értékek
A Rezideo.hu oldalán egy helyen találhatók meg a Magyar Ingatlanberuházó Zrt. fejlesztései, melyek különböző…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.