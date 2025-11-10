Lakásárak az egekben, hozam a padlón: a 3%-os hitel már most felforgatta a piacot
Érdekesen alakul az újépítésű lakások piaca mostanában. Év/év alapon még mindig brutális drágulás látszik a hirdetési adatokban, miközben a kínálat látványosan megcsappant.
Ez a kettősség – a meredeken emelkedő árak és a szűkülő kínálat – már önmagában is nehezen értelmezhető, de különösen szembeötlővé válik, ha mellétesszük az albérletpiac jelenlegi bénultságát. Az utóbbi hónapokban a bérleti árak stagnálnak vagy épp csökkennek, a kereslet megcsappant, a piacon egyre többen panaszkodnak arra, hogy szinte lehetetlen bérlőt találni.
Ebben a környezetben egyre nehezebb elképzelni,…Tovább a teljes cikkre
