Kezdje az új évet a Tóparkban!

Városi infrastruktúra természeti környezetben – ezt kínálja Biatorbágyon a Tópark – Be my City lakópark, amely jelenleg az ország legnagyobb szabású ingatlanfejlesztési projektje. A Törökbálinti-tó partján egy vadonatúj városrészt álmodtak meg, amely egyszerre nyújt biztonságos otthont, a hozzá kapcsolódó közösségi szolgáltatásokat, sőt, akár munkahelyeket is. A 20 hektárnyi beépített részen ugyanennyi zöld területet is kialakítottak,…

