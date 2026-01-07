Két világ egy városon belül: luxuslakások Budán, kompromisszumok Pesten

Az újépítésű lakások piaca 2025-ben végig megőrizte különutas jellegét: miközben az infláció fokozatosan mérséklődött, a hirdetési adatok alapján az új lakások négyzetméterárai egész évben masszívan az infláció felett emelkedtek. A drágulás nemcsak nominálisan volt látványos, hanem szerkezetében is: az új lakások átlagos alapterülete csökkent, miközben az árak egyre feljebb kúsztak, így a vevők 2025-ben kisebb és jóval drágább lakások közül válogathattak.

Ezzel a tempóval a bérleti piac már nem tudott lépést tartani. Az albérletárak emelkedése jóval visszafogottabb volt, ami az…