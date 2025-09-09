Hatalmas terasz és budai panoráma – Penthouse lakás a XII. kerületben

Ha egyedülálló panorámával rendelkező eladó penthouse lakást keresel Budán, a XII. kerület szívében található Diana Társasház exkluzív otthona ideális választás lehet. A különleges kialakítás, a hatalmas terasz és a privát tetőkert valódi luxuséletérzést nyújt a budai hegyek felett.

Panorámás penthouse lakás Budán – terasz és tetőkert hegyvidéki kilátással

Ez a panorámás penthouse lakás a XII. kerületben egyedülálló kültéri tereket kínál: a 149 m²-es terasz és a 85 m²-es tetőkert kivételes lehetőségeket biztosít pihenésre és szórakozásra. A budai hegyekre és a…